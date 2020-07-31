Минцифры предложило ввести субсидии на интернет

Министерство цифровой трансформации планирует ввести адресную помощь гражданам, не способным самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет в 30 Мбит/сек.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию инфраструктуры Александр Шелест, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы все граждане могли воспользоваться являющимся, по моему мнению, базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек", – сказал чиновник.

Заместитель министра отметил, что это предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: предоставление универсальной услуги является широко использующейся европейской практикой, которую министерство планирует имплементировать в Украине.

По словам Шелеста, роль государства в развитии широкополосного доступа к интернету в первую очередь будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов путем объявления прозрачного конкурса на указанную услугу.

"Мы рассчитываем, что поскольку операторы получат первого – и постоянного клиента в виде учреждения социальной инфраструктуры, то они смогут предоставлять адекватные рыночные конкурентные цены для потребителей", – отметил замминистра.

Шелест также отметил, что в целом Минцифры надеется охватить подключением к интернету 100% населения Украины за два-три года до конца работы текущего правительства. Для решения этой проблемы Минцифры активно работает над Национальным планом развития широкополосного доступа к интернету.

Источник: internetua.com

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