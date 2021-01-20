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Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси, - Витренко

Минэнерго ускорит отмежевание от энергосистем России и Беларуси, - Витренко

Украина должна срочно отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к энергосистеме ENTSO-E.

"Импорт из Беларуси и РФ имеет политическое и геополитическое измерение. Этого не нужно допускать и нужно срочно отсоединяться от энергосистемы "Беларусь и Россия", присоединяться к европейской системе. Потому что действительно, когда мы присоединены к системе "Беларусь и РФ", мы всегда можем получить какую-то диверсию, когда, например, нужна электроэнергия, какие-то есть перетоки, оно не будет работать ", - сообщил и.о. министра.

Он отметил, что по плану интеграции, уже в 2022 году энергосистема Украины должна перейти на работу в автономном режиме.

"То есть уже технической возможности не будет для импорта с Белоруссией и РФ. Я сейчас пытаюсь это ускорить. И как я говорил, мне кажется, что нужно было делать это раньше", - добавил и.о. министра.

Источник: elektrovesti.net

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