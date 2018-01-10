Государство
Перейти к списку новостей
10.01.2018 16:33
Просмотров: 198

Минфин РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда

Минфин РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда

Министерство финансов России заявило, что Резервный фонд РФ был полностью исчерпан в декабре 2017 года и прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минфина РФ.

"В декабре 2017 года... остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения российского ведомства, в результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и с 1 февраля 2018 года этот фонд прекратит свое существование.

Ранее сообщалось, что после ликвидации Резервного фонда все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния. Оба фонда были образованы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 