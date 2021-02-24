Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 62

Минфин США ввел новые санкции против России: подробности

Минфин США ввел новые санкции против России: подробности

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна «Фортуна», привлеченного к строительству Nord Stream 2, а также его владельца, ООО «КВТ-РУС». Об этом говорится на официальном сайте американского Минфина, пишет «Укринформ».

В сообщении уточняется, что санкции вводятся во исполнение Акта противодействия противникам Америки путем введения санкций (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного оборонным бюджетом США в 2020 году.

В списке санкций, в частности, обозначены судно «Фортуна» (UBDP8) под российским флагом, а также компания «КВТ-РУС», зарегистрированная в Москве.

Еще в начале февраля российская сторона заявила о возобновлении работ на недостроенном участке газопровода Nord Stream 2 в водах Дании. При этом было задействовано судно «Фортуна».

Сейчас завершено 94% работ по строительству трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией. Причем, недостроенными остаются около 150 км. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 года из-за принятого в США закона, который предусматривает санкции против компаний, привлеченных к проекту. В начале 2021 года США приняли еще один законодательный акт, который предусматривает расширение санкций против участников Nord Stream 2. Его положения были вписаны в текущий закон об ассигнованиях на национальную оборону США.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В РФ произошел взрыв на магистральном газопроводе: прекращен транзит газа в Казахстан
Сегодня 07:26    3
Попавшим под санкции российским компаниям разрешат секретную бухгалтерию
23.02.2021 09:46    219
Україна і Польща попросили Байдена не допустити завершення "Північного потоку-2"
23.02.2021 09:22    162
Эксперты сообщили, когда РФ начала усиливать военную группировку в Крыму
23.02.2021 08:51    161
США предупредили Россию о готовящемся ответном ударе на кибератаки Москвы
23.02.2021 07:31    131
Великое возвращение США и другие тезисы Мюнхена
22.02.2021 09:49    216
Вставание с колен: в РФ отменили запуск 5 «зеленых» ТЭС «Ростеха»
22.02.2021 08:39    174
Новый глава Пентагона обещает помочь Украине освободить оккупированные Россией территории
22.02.2021 08:12    200
На сайте «Бессмертного полка» опять разместили фото Гитлера. СК вновь возбудил уголовное дело
22.02.2021 07:27    208
"Газпром" різко знизив транзит газу
22.02.2021 06:07    336
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 