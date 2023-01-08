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​​Минимум американского флота в Тайваньском проливе в 2022-м

​​Минимум американского флота в Тайваньском проливе в 2022-м

​​Американский флот попридержал свои корабли в Тайваньском проливе в 2022-м. Минимум в сравнении с 2018-м

В 2022 году через Тайваньский пролив прошли девять кораблей Седьмого флота военно-морских сил США. Это минимальное количество с 2018 года, передает (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-07/us-cuts-taiwan-transits-even-as-china-steps-up-military-pressure) Bloomberg.

Кроме того, США провели только 4 операции по свободной навигации — это самый низкий показатель за 6 лет.

Как отмечает агентство, это контрастирует с повышенной активностью китайских кораблей возле Тайваня на фоне роста напряженности в регионе. Вместе с тем снижение активности США происходит на фоне улучшения отношений между американским и китайским лидерами после ноябрьской встречи на саммите G20, отмечает Bloomberg.

Представители США вновь разозлят Китай: очередная делегация Штатов летит на Тайвань и считает, что это нормально (https://t.me/asian_states_in_ukrainian_crisis/5318)

#китай #тайвань

Джерело: https://t.me/cynic2020/7717

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