Мининфраструктуры оцифрует все госуслуги для моряков

Команда Мининфраструктуры в этом году продолжит полную перестройку и диджитализацию сферы дипломирования моряков. Об этом написал в Facebook глава министерства Александр Кубраков.

«Наш план на этот год — максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски», — сообщил Кубраков.

Он рассказал, что летом СБУ разоблачила незаконную схему оформления разрешительных документов моряков, которая ежегодно приносила организаторам до $150 млн. Для моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить взятку в размере от 3 до 8 тыс. долларов. Более того, данные моряков полностью оказались в руках частных лиц.

«Реестр удалось вернуть государству, однако работать с такими данными было фактически невозможно. Поэтому вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS» мы начали непростой процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта», — сказал Кубраков.

Так, уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале «Дія».

Кроме того, с ноября прошлого года заработали ключевые информационные системы на базе Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Это временная мера, пока команда Мининфраструктуры работает над полным реформированием системы, отметил министр.

«В то же время есть действительно прорывные вещи, которые нам удалось реализовать. Во-первых, в связи с пандемией был продлен срок действия ранее выданных документов моряков до июля 2022 года. Введен экспериментальный проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0», — рассказал он.

Первое тестирование в CES 6.0 прошло в ноябре прошлого года. В настоящее время сданы 126 экзаменов, из которых 77 – успешные.

Также Верховная Рада отменила обязательную периодическую аттестацию моряков при наличии непрерывного стажа работы на судах.

«Украина наконец-то начинает процесс присоединения к международным конвенциям и уменьшает бюрократическое давление на моряков. И, конечно же, мы очень ждем от народных депутатов соблюдения обещания о проведении отдельного «морского дня» в стенах парламента для принятия дополнительных долгожданных решений», — подчеркнул Кубраков.

Агентство Телевидения Новости