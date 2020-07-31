Министерство обороны Латвии рассылает брошюры, как действовать, на случай нападения России

Жители Латвии стали получать информационные буклеты «Как действовать в случае кризисной ситуации» от министерства обороны - рассылка идет через Систему электронного декларирования налоговой службы

Письма с буклетом рассказывают о том, как продержаться первые 72 часа в случае кризисной ситуации, в частности, в случае войны с Россией, пока не будут задействованы государственные структуры.

Оборонное ведомство Латвии позаботилось и о русскоязычных жителях Латвии: красивые информационные буклеты исполнены на трех языках - латышском, русском и английском.

Буклет сопровождается сопроводительным письмом министра обороны Латвии Артиса Пабрикса. В своем послании министр отмечает, что события последних лет «заставили нас понять, что даже сегодня, совершенно неожиданно, может наступить момент, когда обычная жизнь перевернется с ног на голову: могут исчезнуть жизненно необходимые услуги - тепло, электричество, вода, связь и другие - без которых наша повседневная жизнь немыслима».

«Я решил дать вам очень важные рекомендации «Как действовать в случае кризиса». Хотя опубликовать такой буклет в печатном виде планировалось только осенью, я думаю, нынешние обстоятельства и экономическая ситуация заставляют нас принимать быстрые, эффективные и нестандартные решения. На этот раз - выбираю электронную связь с вами, делюсь информацией, которая может быть полезна вам и вашим семьям уже сейчас», - сообщает глава минобороны.

Минобороны Латвии уже давно ведет разъяснительную работу с латвийцами. Регулярно объясняет жителям, как вести себя в «час икс», сколько должен продержаться каждый латвиец.

В конце прошлого года глава минобороны записал ролик, в котором показал, как собирать свой «тревожный рюкзак» на случай кризисной ситуации.

На 13-й странице буклета даются четкие рекомендации, что делать, если на Латвию напали, что будет происходить и как себя вести в случае, если ты оказался на оккупированной территории.

В конце тест на определение, готов ли ты к такой ситуации, что делать если объявлена эвакуация и карта военных частей Латвии.

Ранее министр обороны Артис Пабрикс заявил, что его страна готова принять у себя американских солдат, которых по приказу Трампа выводят из Германии. «Мы готовы вложиться, чтобы также получить определенное количество американских войск на латвийской земле», - сказал министр.

«Мы считаем, что американское военное присутствие в Европе на самом деле должно быть увеличено, а не сокращено», - заявил Артис Пабрикс, предлагая развертывание американских сил в Северной Европе, странах Балтии или Польше, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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