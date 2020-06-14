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Министр финансов поставил задачу главам таможни и налоговой, при невыполнении которой они будут уволены

Министр финансов поставил задачу главам таможни и налоговой, при невыполнении которой они будут уволены

Министр финансов Сергей Марченко заявил, главам таможенной и налоговой службы поставлена задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя — иначе они будут уволены.

Об этом она сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Руководителям налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%", - заявил министр

Добавив, что при невыполнении этой задачи руководители служб будут уволены.

Напоминаем:

Экс-глава ГНС Сергей Верланов заявлял, что Минфин в мае уменьшил план для Государственной налоговой службы с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн - на 19 млрд грн.

Ранее экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривень. В тоже время поступления от таможни в госбюджет по сравнению с апрелем уменьшились на 1 миллиард.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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