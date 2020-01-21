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Министр иностранных дел анонсировал открытие нового украинского посольства

Министр иностранных дел анонсировал открытие нового украинского посольства

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал открытие украинского посольства в Тиране.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина.

Пристайко отметил, что этот год может стать "годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией".

"Мы верим, что это будет не только успешный год во взаимодействии в рамках ОБСЕ, он также станет годом расцвета наших отношений между Украиной и Албанией. Мы, например, в этом году собираемся открыть наше посольство в Тиране. Наконец-то, мы долгое время над этим работали. Надеемся, что этот шаг позволит нашим странам быть ближе друг к другу", - заявил он.

Напомним, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее ротации сменит Швеция.

Источник: golos.ua

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