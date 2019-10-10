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Министр МИД Эстонии заявил о нежелании принимать беженцев с Украины

Министр МИД Эстонии заявил о нежелании принимать беженцев с Украины

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его политическая сила входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов.

Об этом он сказал в Люксембурге на встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики, сообщает ERR.

Как пишет издание, Хельме рассказал, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - отметил министр.

Также Хельме отметил, что сейчас Эстония сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а с Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, в то время как страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - подчеркнул министр.

По мнению Хельме, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко.

"До тех пор, пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

Источник: prm.ua

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