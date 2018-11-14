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Министр обороны просит больше денег на оснащение арсеналов

Министр обороны просит больше денег на оснащение арсеналовО недостаточном финансировании Степан Полторак заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он пояснил, что запланированных расходов не хватает на закупку всей необходимой техники для операции Объединённых сил, а также на развитие армейской инфраструктуры — включая создание запасов на случай открытой военной агрессии, оснащение баз, арсеналов и складов.

«Эта проблема была заложена очень давно, годами её никто не решал. Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение. Более того, не выделялось никаких ресурсов, а соответствующие руководители не принимали решение о передислокации боеприпасов на другие базы. Сегодня мы должны решить большую проблему, но тот ресурс, который мы получаем для оснащения баз и арсеналов — он смешной!» — заявил министр обороны.

По словам Полторака, запланированной цифры в 500 миллионов гривен не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые начали в этом году, тогда как в планах были ещё три арсенала с «совершенно другим порядком цифр».

«Что мы получаем после этого? Очередные чрезвычайные происшествия. Мы теряем боеприпасы, которые очень нам нужны, которые трудно производить и которые ценны. Мы потом перечисляем деньги на восстановление инфраструктуры. И это, опять же, миллионы», — сказал Степан Полторак.

В ответ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что законодательство предусматривает на оборону 5% ВВП. В 2019 году планировалось выделить даже больше — 5,3%. Однако, добавил он, дальше средства распределяются по  представлению Совета национальной безопасности и обороны. Поэтому предложения Степана Полторака передадут в СНБО — чтобы там их рассмотрели и внести свои коррективы.

Проект государственного бюджета на 2019 год на заседании Кабмина 14 ноября утвердили ко второму чтению. Владимир Гройсман попросил депутатов Верховной Рады рассмотреть документ во втором чтении и принять его уже на следующей пленарной неделе. По словам премьера, на финансирование армии, повышение зарплат в сфере безопасности выделяется  около 210 миллиардов гривен.

За последние два года в Украине было несколько серьёзных ЧП на арсеналах. В марте 2017-го произошёл пожар со взрывами боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Погибли две женщины, разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер).

В сентябре 2017-го произошёл пожар на военном складе в Калиновке Винницкой области. Порядка 30 тысяч местных жителей эвакуировали, пострадали два человека.

В октябре 2018 пожар со взрывами произошёл на территории арсенала вблизи города Ичня Черниговской области. Из соседних населённых пунктов эвакуировали больше 12 тысяч человек.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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