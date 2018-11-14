Министр обороны просит больше денег на оснащение арсеналов

О недостаточном финансировании Степан Полторак заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он пояснил, что запланированных расходов не хватает на закупку всей необходимой техники для операции Объединённых сил, а также на развитие армейской инфраструктуры — включая создание запасов на случай открытой военной агрессии, оснащение баз, арсеналов и складов.

«Эта проблема была заложена очень давно, годами её никто не решал. Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение. Более того, не выделялось никаких ресурсов, а соответствующие руководители не принимали решение о передислокации боеприпасов на другие базы. Сегодня мы должны решить большую проблему, но тот ресурс, который мы получаем для оснащения баз и арсеналов — он смешной!» — заявил министр обороны.

По словам Полторака, запланированной цифры в 500 миллионов гривен не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые начали в этом году, тогда как в планах были ещё три арсенала с «совершенно другим порядком цифр».

«Что мы получаем после этого? Очередные чрезвычайные происшествия. Мы теряем боеприпасы, которые очень нам нужны, которые трудно производить и которые ценны. Мы потом перечисляем деньги на восстановление инфраструктуры. И это, опять же, миллионы», — сказал Степан Полторак.

В ответ премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что законодательство предусматривает на оборону 5% ВВП. В 2019 году планировалось выделить даже больше — 5,3%. Однако, добавил он, дальше средства распределяются по представлению Совета национальной безопасности и обороны. Поэтому предложения Степана Полторака передадут в СНБО — чтобы там их рассмотрели и внести свои коррективы.

Проект государственного бюджета на 2019 год на заседании Кабмина 14 ноября утвердили ко второму чтению. Владимир Гройсман попросил депутатов Верховной Рады рассмотреть документ во втором чтении и принять его уже на следующей пленарной неделе. По словам премьера, на финансирование армии, повышение зарплат в сфере безопасности выделяется около 210 миллиардов гривен.

За последние два года в Украине было несколько серьёзных ЧП на арсеналах. В марте 2017-го произошёл пожар со взрывами боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Погибли две женщины, разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер).

В сентябре 2017-го произошёл пожар на военном складе в Калиновке Винницкой области. Порядка 30 тысяч местных жителей эвакуировали, пострадали два человека.

В октябре 2018 пожар со взрывами произошёл на территории арсенала вблизи города Ичня Черниговской области. Из соседних населённых пунктов эвакуировали больше 12 тысяч человек.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины