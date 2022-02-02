Министр обороны рассказал о планах отмены призыва в армию в Украине

На реализацию перехода Украины на профессиональную армию уйдет четыре года, сообщил министр обороны Алексей Резников, комментируя указ президента об увеличении численности ВСУ.

«Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления», – говорит Резников.

Он отметил, что стоящая в указе задача обеспечить увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и перейти на систему интенсивной военной подготовки с отказом от призыва на срочную службу рассчитана на четыре года.

«Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки. С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы привлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов», — рассказал министр.

По его словам, уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа.

«Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах», — сказал Резников.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности государства, предусматривающий отмену призыва и увеличение армии на сто тысяч человек.

Источник: Корреспондент

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