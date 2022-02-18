Министр обороны выступил за легализацию оружия в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 18 февраля, выступил за принятие закона, регулирующего обращение оружия и легализующего его.

Во время часа вопросов правительству в Раде глава Минобороны выразил убеждение, что это нужно сделать.

«Я убежден, что это нужно сделать. Потому что в Украине нет закона, который в принципе регулирует оборот оружия. У нас только ведомственными актами это регулируется. Поэтому я очень искренне верю, что украинский парламент наконец-то примет закон, в котором будет все нормировано», – отметил глава Минобороны (цитата «Слово и Дело», – ред.).

Вчера в интервью агентству РБК-Украина Министр обороны Украины подчеркнул, что легализация оружия для самозащиты гражданских лиц поможет обезопасить граждан.

«Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, регулирующий оборот оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должно иметь. Люди должны иметь право» на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно», – заявил министр.

При этом Резников отметил, что боевое оружие сил территориальной обороны должно храниться должным образом, а подписавшие контракт резервисты обязаны пройти соответствующие учения.

«Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какая цена будет у этой агрессии», – добавил глава Минобороны.

Напомним, в марте 2021 года Рада отказалась принимать законопроекты о легализации оружия. Народные депутаты отклонили законопроект №4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему», а также альтернативный ему проект №4335-1.

В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский отклонил петицию о легализации оружия. По его мнению, легализация оружия «кажется преждевременной, не может быть поддержана».

В 2015 году одна петиция за легализацию оружия уже была направлена ​​президенту Петру Порошенко, но никакого результата это не дало. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры его регистрации.

Ранее тогдашний глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а ныне глава МВД Денис Монастырский уточнял, что в случае принятия закона об обращении оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

В сентябре 2021 года Монастырский в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что считает необходимым принять в Украине закон об оружии. Однако выступает против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.

Источник: Левый Берег

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