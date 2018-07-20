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Министр внутренних дел Италии: аннексия Крыма законна, в Украине прошла псевдореволюция

Министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Министр внутренних дел Италии: аннексия Крыма законна, в Украине прошла псевдореволюция

Об этом сказал в интервью The Washington Post.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации", - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности псевдореферендума в 2014 году.

"Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами - подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации", - добавил глава МВД.

Сальвини подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ, "потому что они не доказали свою пользу, и, согласно данным, они нанесли ущерб итальянскому экспорту".

Лидер "Лиги" также отрицает финансирование своей партии со стороны партии Владимира Путина "Единая Россия".

"Это фейковые новости. Мы подали в суд на тех, кто сообщил об этом. Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни одного рубля или доллара", - сказал он.

Источник: Европейская правда

Новости портала «Весь Харьков»

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