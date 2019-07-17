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Минкультуры не признало бюст Жукова в Харькове госпамятником

Минкультуры не признало бюст Жукова в Харькове госпамятником

Министерство культуры Украины не рекомендует включать памятник сталинскому маршалу Георгию Жукову в Харькове в Государственный реестр недвижимых памятников.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на данные руководителя общественной организации «Свитанок» Вадима Позднякова.

«Минкультуры получило учетную документацию на памятник истории местного значения «Памятник Г. К. Жукову» на проспекте Петра Григоренко, 15 в городе Харьков, которая была рассмотрена на заседании экспертной комиссии по рассмотрению вопросов занесения объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины от 19 июня 2019 года, где принято решение не рекомендовать указанный объект для занесения в реестр в связи с тем, что указанный памятник попадает под действие Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) режимов и запрета пропаганды их символики», — сказано в письме ведомства.

Источник: sprotyv.info

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