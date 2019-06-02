Минобороны материально мотивировало бойцов ВСУ перед отправкой на Донбасс

Военнослужащие ВСУ, которых интенсивно готовят для отправки на службу в подразделения Операции Объединенных сил, получат денежную премию. Об этом сообщил в соцсети Facebook министр обороны Украины Степан Полторак.

«С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысячи гривень», — сообщил Полторак.

Министр обороны также обратил внимание командиров ВСУ на бережном отношении к подчиненным:

«В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания».

Источник: sprotyv.info

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