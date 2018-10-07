Минобороны опубликовало карту заминированных территорий Донбасса

По данным Министерства обороны Украины, в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.

Как отметили в пресс-службе ведомства, с началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей на взрывоопасных предметах неоднократно подрывались военнослужащие и местное население.

Чтобы снизить угрозу несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами, Министерство обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработало Информационную карту территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными последстиями войны на Донбассе.

Карта размещена в разделе «Противоминная деятельность» на официальном сайте ведомства.

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