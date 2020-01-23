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Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный

Минобразования будет устанавливать минимальную цену на обучение по контракту в вузах, - замминистра Стадный

Министерство образования вводит индикативную себестоимость обучения, что означает установление минимальной цены на обучение по контракту в вузах на определенных специальностях с лета 2020 года.

Об этом в интервью УП. Жизнь сообщил заместитель министра образования Егор Стадный, передает Цензор.НЕТ.

Установление фиксированной цены поможет предотвратить демпинг, объясняют в министерстве: когда университеты ставят цену значительно меньшую по себестоимости подготовки.

"Государство будет устанавливать минимальную цену на контракт на определенные специальности, и мы начнем это делать уже с лета 2020 года. Есть много эффектов от этого нововведения. Мы останавливаем пагубный демпинг, когда университеты на каждой вступительной кампании пытаются подсмотреть у конкурента и спустить цену ниже. Они давно ставят цену, которая значительно меньше себестоимости подготовки. Если спросить любой бизнес, может ли он продавать продукцию ниже себестоимости, вам единогласно скажут, что это смерть для бизнеса. Университеты это понимают, но имеют подушку в виде госфинансирования. Поэтому есть явление дотаций обучения контрактников за счет бюджетных денег", - пояснил Стадный.

"Демпинг цен на контракт людей приучил к такому восприятию высшего образования как чего-то недорогого. Мы скорее купим евробляху за 100 тысяч гривен, чем оплатим 4 года обучения на бакалавриате за эти же деньги. Надо заканчивать с таким подходом, потому что это вопрос качества обучения, зарплат преподавателей и обеспеченности университетов", – сказал Стадный.

"Университеты, которые сейчас ставят цену на контракт 12-13 тысяч на популярные специальности - я понимаю, что некоторые из них не чистые на руку и "подобирают" на сессиях. То есть зарплату официальную преподавателю высокую дать не можем, потому что контракты низкие, а на сессиях - вольница, снимайте урожай. Надеюсь, это не распространенное явление, характерное для малого количества заведений. А разве кто-то захочет в условиях высокой цены на контрактное обучение платить еще и взятки на сессии?", - резюмировал замминистра.

Источник: censor.net.ua

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