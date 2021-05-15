Минздрав обновил карантинные зоны: в "оранжевой" – только одна область

Министерство здравоохранения определило оранжевый уровень эпидопасности в Черкасской области, остальные регионы не превышают критерии желтой зоны. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

Отмечается, что в Черкасской области коэффициент фиксации случаев инфицирования составляет 20,8% при определенном показателе 20%. Остальные регионы находятся в желтом уровне эпидемической опасности.

Николаевская область, которая по распределению на 14 мая попадала в оранжевую зону, вернулась в желтую.

Согласно информации Минздрава, также ни в одном регионе не превышен показатель уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

Агентство Телевидения Новости