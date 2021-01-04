Минздрав опроверг регистрацию российской вакцины в Украине

По словам главсанврача Виктора Ляшко, мы будем использовать те типы вакцин, которые прошли третью фазу испытаний

В Министерстве охраны здоровья Украины заявили, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована. Главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул: третья фаза испытаний российской вакцины не завершена. Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По словам главсанврача, "заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют реальности".

Украина будет использовать лишь те типы вакцин, которые уже прошли третью фазу испытаний.

"Сегодня уже есть вакцины от COVID-19, разрешенные к применению в рамках специальных процедур (разрешение на экстренное использование). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты о клинических исследованиях. В соответствии с этим Украина определилась с возможностью регистрации вакцин, зарегистрированных в странах со строгой нормативной политикой", — говорит Ляшко.

По словам санврача, согласно информации на www.clinicaltrials.gov, завершение третьей фазы клинических исследований "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

В комментарии "РБК-Украина" глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что по закону зарегистрировать вакцину без квалификации ВОЗ Украина не сможет: "Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", — прокомментировал Радуцкий

Ранее депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания "Биолек" подала в Минздрав заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса.

Источник: delo.ua

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