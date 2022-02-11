Минздрав утвердил сезонное меню для детских садов

Министерство здравоохранения утвердило четырехнедельное сезонное меню для детей от 1 до 7 лет в садах.

Соответствующие технологические карты опубликованы на сайте ведомства.

Зимнее меню рекомендуют использовать для трехразового питания в садах и других организованных детских коллективах.

Рекомендуемые блюда можно использовать для четырехнедельного меню в другое время года, но с добавлением сезонных продуктов.

В целом технологические карточки содержат список блюд, все необходимые параметры и расчеты (энергетическая ценность, брутто/нетто и т.д.), требования к продуктам.

Также у них предлагаются процессы приготовления и температурные режимы.

Меню можно использовать полностью или частично, в зависимости от вкуса детей и технологических возможностей заведений.

Однако сначала изменения в меню следует согласовать в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.

Напомним, с 1 января здоровое питание уже внедрено в школах.

Однако понравилось новое меню не всем. Некоторые пользователи соцсетей, имеющие детей-дошкольников и школьного возраста, говорили о том, что их дети не хотят есть новые блюда из-за низкого содержания в них соли и сахара. Впрочем, нашлись и те, которым новое меню пришлось по вкусу.

Источник: Украинская правда

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