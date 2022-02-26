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«Миротворча» ракета влучила сьогодні зранку в житловий будинок у Києві (ВИДЕО)
РФ говорить, що не веде вогонь про цивільним об‘єктам?
Ось відео, як «миротворча» ракета влучила сьогодні зранку в житловий будинок у Києві.
Це ще один доказ путінської брехні і того, як без жодних підстав та порушуючи всі міжнародні норми безпеки російські війська вбивають мирне населення.
Але Путін не розуміє, що такими ракетами нас не залякати!
Віримо в себе! Підтримуємо наших військових!
#ЗупинимоОкупантів
#ПутінуДляГааги
#ЗСУ
Источник: facebook.com / Служба безпеки України
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