«Миротворча» ракета влучила сьогодні зранку в житловий будинок у Києві (ВИДЕО)

РФ говорить, що не веде вогонь про цивільним об‘єктам?

Ось відео, як «миротворча» ракета влучила сьогодні зранку в житловий будинок у Києві.

Це ще один доказ путінської брехні і того, як без жодних підстав та порушуючи всі міжнародні норми безпеки російські війська вбивають мирне населення.

Але Путін не розуміє, що такими ракетами нас не залякати!

Віримо в себе! Підтримуємо наших військових!

#ЗупинимоОкупантів

#ПутінуДляГааги

#ЗСУ

Источник: facebook.com / Служба безпеки України

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