Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 31

Митниця не виконала план на 3 мільярди

Митниця не виконала план на 3 мільярди

Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім.

"Ми не виконали план в травні - близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - сказав Марченко.

При цьому в Мінфіні називають боротьбу з контрабандою і ліквідацію тіньових схем, основним пріоритетом для збільшення доходів до держбюджету.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сполучені Штати схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI
Сегодня 10:58    53
23 червня проходитиме засідання Парламентської Асамблеї Україна-Польща
Сегодня 10:34    55
Як триває призов в умовах карантину?
Сегодня 10:22    65
Украина отреагировала на провокацию РФ на Совете по правам человека ООН: что произошло
Сегодня 09:48    178
У ході реформи "Укрзалізниця" не планує закривати вагонобудівні заводи
Сегодня 09:26    76
УЗ відновлює рух ще 50 приміських поїздів по всій Україні
Сегодня 07:09    128
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України
Сегодня 06:52    76
Ситуацію з вибухом будинку в Києві розгляне Державна комісія ТЕБ і НС, - Денис Шмигаль
Сегодня 06:43    96
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    152
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    86
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 