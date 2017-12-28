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Митрополит Онуфрий во время встречи освобожденных из плена ЛДНР украинцев вспомнил про патриарха Кирилла

Митрополит Онуфрий во время встречи освобожденных из плена ЛДНР украинцев вспомнил про патриарха Кирилла

Во время встречи освобожденных из плена украинцев в аэропорту Харькова митрополит Харьковский и Богодуховский поздравил пенных с возвращением на родину и заявил об участии в переговорах российского патриарха Кирилла.

"Я хочу сказать, что наша церковь - это религиозная община, которая принимала непосредственное участие в переговорах об освобождении пленных. Я обращался не единожды к святейшему патриарху Московскому Кириллу и просил, что бы он делал все возможное для освобождения пленных," - завил Онуфрий.

Как известно одиозный российский патриарх Кирилл известен своими высказываниями в поддержку Путина и войны в Сирии и на Донбассе. В частности, войну на Востоке Украины патриарх называл  "священной", а УПЦ МП подозревали в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. Также после Революции Достоинства Кирилл заявлял, что власть в Украине "потворствует захвату церквей и притеснению верующих".

Как сообщалось обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" состоялся в районе Горловки Донецкой области.  Представители ОРДЛО передали 73 пленных, а Киев - 233.

Агентство Телевидения Новости

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