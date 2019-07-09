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Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Цього разу військовослужбовці діяли в умовах наступального бою. Кожен підрозділ був посилений бронетехнікою і протитанковими засобами.

Особлива увага під час виконання завдання приділялася тактичним прийомам: висування на рубіж атаки, розгортання в бойовий порядок, прикриття піхоти. А також визначення секторів ведення вогню для кожної бойової одиниці і маршрутів безпечного відходу.

Незважаючи на те, що багатонаціональні підрозділи спільно діяли вперше, військовослужбовці добре розуміли один одного і успішно впоралися з завданням.

За плечима багатьох із них бойовий досвід, який набули в гарячих точках світу, не тільки під час миротворчих місій, але і як наші військовослужбовці — під час захисту Батьківщини від російської агресії.

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»: як морська піхота удосконалює прийоми взаємодії на полі бою

Источник: mil.gov.ua

Автор: Олександр Кіндсфатер, Інформаційна редакція Інформагентства Міноборони АрміяInform (м. Одеса).

Фото Віктора Залевського.

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