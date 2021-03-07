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Міжнародні резерви становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого

Міжнародні резерви становили 28,5 млрд дол. США за підсумками лютого

Станом на 1 березня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28 543 млн дол. США (в еквіваленті). У лютому вони зменшилися на 1% з огляду на погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що були частково компенсовані за рахунок валютних надходжень на користь уряду та інтервенцій Національного банку на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж лютого визначали такі чинники:

* по-перше, операції з управління державним боргом.

Валютні надходження на користь уряду від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) у лютому становили 456,7 млн дол. США. Водночас загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті складав 633,9 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 489,2 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 33,7 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Крім того, в лютому уряд та Національного банк виплатили 213,1 млн дол. США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ);

* по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

На початку лютого пропозиція на валютному ринку переважала попит, зокрема внаслідок нарощення портфеля ОВДП нерезидентами. Це дозволило центральному банку викупити в резерви 200 млн дол. США. Останні два тижні лютого міжбанківський валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив на валютний ринок. Інтервенції з продажу валюти в минулому місяці не проводилися;

* по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 87,5 млн дол. США (в еквіваленті).

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність у іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

- не пізніше 7 дня місяця, наступного за звітним – попередні дані;

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Уточнені дані можна переглянути за посиланням. https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo

Источник: bank.gov.ua

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