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Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему

Міжнародна організація праці радить Україні поки не вводити накопичувальну пенсійну систему

У Міжнародній організації праці (МОП) поки що не рекомендують Україні вводити пенсійну систему другого рівня (накопичувальну).

Про це йдеться у доповіді старшого фахівця з питань соцзахисту бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи Кенічі Хіросе, передає "Інтерфакс-Україна".

Серед причин такого висновку у МОП виокремлюють те, що ситуація на світовому ринку та в Україні є несприятливою для приватизації пенсійної системи.

Також наголошується, що введення другого рівня не вирішить проблеми державної пенсійної системи (солідарної), але може створити інші проблеми.

Міжнародна організація праці заявляє, що Україна має детально вивчити досвід інших країн, щоб не повторити їхніх помилок, а також здійснити інформування громадян про те, як працює другий рівень пенсійної системи.

Крім цього, підкреслюється, що Україні необхідно вдосконалювати норми дотримання законодавства та збору внесків.

Хіросе також зазначив, що в Україні вкрай низька ставка єдиного соціального внеску.

Нагадаємо:

У вересні міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

Наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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