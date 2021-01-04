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Міжнародний саміт «Кримської платформи»: визначена нова дата проведення

Міжнародний саміт «Кримської платформи»: визначена нова дата проведення

Міжнародний саміт лідерів держав-партнерів на підтримку «Кримської платформи» пройде влітку 2021 року. Раніше саміт планували провести в травні цього ж року, повідомляє «ZN».

У 2021 році Україна має зробити акцент на змістовній роботі після того, як минулого року питання Криму повернулося у міжнародний порядок денний, пише у статті заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

“Це означає, що у 2021 році ми маємо зробити акцент на змістовній роботі. Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року”, — зазначає він.

Источник: sprotyv.info

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