Мінагрополітики внесло зміни в перелік соціально важливих продуктів

Міністерство аграрної політики та продовольства України внесло зміни до переліку суб'єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Наказом від 18.01.2022 року № 19 «Про внесення змін до Переліку суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість: борошна пшеничного (КВЕД - 10.61), молока пастеризованого (КВЕД - 10.51), хліба житньо-пшеничного (КВЕД - 10.71), яєць курячих (КВЕД - 01.47), птиці (тушка куряча) (КВЕД - 10.12) і олії соняшникової) (КВЕД - 10.41)» внесено зміни до затвердженого наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 січня 2022 року № 3.

Нагадаємо, наказом від 05.01.2022 року № 3 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість» затверджено відповідний список підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають суттєву соціальну значимість.

Источник: minagro.gov.ua

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