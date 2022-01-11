Мінагрополітики затвердило список виробників соціально важливих продуктів, які зможуть купувати газ за зниженою ціною

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило список суб'єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість та зможуть отримувати для своєї роботи природний газ внутрішнього видобутку з обмеженою націнкою 25 відсотків.

Наказом від 05.01.2022 року № 3 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість» затверджено відповідний список підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають суттєву соціальну значимість: борошна пшеничного, молока пастеризованого, хліба житньо-пшеничного, яєць курячих, птиці (тушка куряча) та олії соняшникової.

Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти.

Перелік суб'єктів господарювання можна завантажити за посиланням

Нагадаємо, 31 грудня Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, а також голова ради директорів Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський, директор Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» Василь Бондаренко, голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр Бакуменко, директор громадської спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський, голова ради об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» Олександр Васильченко, президент асоціації Всеукраїнська асоціація пекарів Юрій Дученко та генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стабілізації цін на природний газ власного видобутку для задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють товари, що мають істотну соціальну значущість.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»