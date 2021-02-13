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Мінцифра, Київстар і EdEra навчать школярів маркетингу

Мінцифра, Київстар і EdEra навчать школярів маркетингу

12 лютого Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили другий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Продукт і маркетинг».

Модуль, що складається з 9 міні-серій тривалістю 8-12 хвилин, опублікований у безкоштовному доступі на національній онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта». https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-2

Модуль «Продукт і маркетинг» охоплює теми:

● що таке маркетинг

● хто цільова аудиторія та як її сегментувати

● як знайти свою нішу на ринку та які його закони

● що таке бренд і брендинг

● що таке диджитал-маркетинг, та які є його напрямки

● майбутнє маркетингу та трендвотчинг

● кому та навіщо потрібен особистий бренд.

Участь у модулі взяли:

— Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video

— Валерія Толочина — директорка з маркетингу MEGOGO

— Толік Козловський — маркетинг-директор «Планета Кіно»

— Іван Ігнатов — стратег маркетингової агенції Fedoriv

— Євген Клопотенко — кулінарний експерт, шеф-кухар

— Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор»

Курс «Підприємництво для школярів» розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням найкращих експертів у своїх сферах. Курс заснований на рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.

Партнери висловлюють подяку коворкінгу Lift99, в просторі якого відбувалася зйомка курсу.

Нагадаємо, 29 січня 2021 року Мінцифра, Київстар і EdEra презентували курс про підприємництво для школярів. Серіал допоможе учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності та сформувати риси й позиції, потрібні кожній людині для успішної самореалізації в сучасному світі.

Источник: thedigital.gov.ua

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