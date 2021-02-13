Мінцифра, Київстар і EdEra навчать школярів маркетингу
12 лютого Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили другий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Продукт і маркетинг».
Модуль, що складається з 9 міні-серій тривалістю 8-12 хвилин, опублікований у безкоштовному доступі на національній онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта». https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-2
Модуль «Продукт і маркетинг» охоплює теми:
● що таке маркетинг
● хто цільова аудиторія та як її сегментувати
● як знайти свою нішу на ринку та які його закони
● що таке бренд і брендинг
● що таке диджитал-маркетинг, та які є його напрямки
● майбутнє маркетингу та трендвотчинг
● кому та навіщо потрібен особистий бренд.
Участь у модулі взяли:
— Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video
— Валерія Толочина — директорка з маркетингу MEGOGO
— Толік Козловський — маркетинг-директор «Планета Кіно»
— Іван Ігнатов — стратег маркетингової агенції Fedoriv
— Євген Клопотенко — кулінарний експерт, шеф-кухар
— Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор»
Курс «Підприємництво для школярів» розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням найкращих експертів у своїх сферах. Курс заснований на рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.
Партнери висловлюють подяку коворкінгу Lift99, в просторі якого відбувалася зйомка курсу.
Нагадаємо, 29 січня 2021 року Мінцифра, Київстар і EdEra презентували курс про підприємництво для школярів. Серіал допоможе учням усвідомити переваги ведення підприємницької діяльності та сформувати риси й позиції, потрібні кожній людині для успішної самореалізації в сучасному світі.
Источник: thedigital.gov.ua