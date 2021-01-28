Мінцифра навчить держслужбовців основ кібергігієни

26 січня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України та Координатор проектів ОБСЄ в Україні презентували новий освітній серіал «Основи кібергігієни».

Це 9 серій тривалістю 4-7 хвилин. Освітній серіал «Основи кібергігієни» доступний у безкоштовному доступі на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.

Освітній серіал рекомендується державним службовцям та посадовим особам органів місцевого самоврядування. Після перегляду всіх серій та складання фінального тестування кожен отримає сертифікат, що засвідчує успішне проходження базового курсу з цифрової грамотності обсягом 0,33 кредиту ЄКТС.

Крім того, освітній серіал буде корисний широкому колу громадськості.

Перегляд освітнього серіалу дозволить:

● Знати й застосовувати правила кібергігієни на роботі й у повсякденні

● Розуміти суть соціальної інженерії та психології впливу

● Безпечно користуватися браузером та загалом мережами Wi-Fi

● Розмежовувати використання особистої та службової поштових скриньок

● Розбиратися у використанні програмного забезпечення

● Вміти відповідально поширювати інформацію в соціальних мережах

● Опанувати правила безпечної роботи з мобільними пристроями

● Ознайомитися з роллю фізичної безпеки в кіберзахисті організації

● Розбиратися у видах маніпуляцій з інформацією у кіберсфері

● Під час презентації освітнього серіалу заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан висловила сподівання, що освітній серіал з методичними порадами щодо правил кібергігієни стане ще одним кроком до побудови нового рівня свідомості у використанні мережевих систем і створення захищеної екосистеми даних на всіх ланках державного управління.

Посол Генрік Вілладсен, координатор проєктів ОБСЄ в Україні, наголосив, що швидкий розвиток інформаційних технологій і збільшення вразливості державних інформаційних систем вимагають зусиль у створенні безпечного та стійкого кіберсередовища.

«ОБСЄ своїм всеохоплюючим підходом підтримує національні органи влади в розбудові їх потенціалу в галузі кібербезпеки, зокрема, за допомогою освітніх та інформаційних ініціатив». - Генрік Вілладсен, координатор проєктів ОБСЄ в Україні

«Сьогодні публічні службовці спільно працюють над документами в Інтернеті, шукають інформацію в соціальних мережах і обмінюються даними за допомогою застосунків у телефоні. Вони мають знати, як взаємодіяти правильно та безпечно. Тому актуальність курсу «Основи кібергігієни» є очевидною. Безумовно, він стане платформою для запровадження в Україні кращих європейських практик професійного навчання публічних службовців з питань кібергігієни та кібербезпеки» - Наталія Алюшина, голова Національного агенства

Участь в освітньому серіалі взяли:

● Ілона Довгань, теле- та радіоведуча, медіаекспертка Координатора проєктів ОБСЄ в Україні

● Демид Майорников, національний експерт з кібербезпеки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні

● Ольга Войтович, національна спеціалістка проектів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні

● Ольга Войтович, національна спеціалістка проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, заявила, що освітній серіал має на меті підвищити обізнаність українських державних органів у сфері кібербезпеки, а також забезпечити держслужбовців необхідними методами й інструментами попередження та протидії кіберзлочинам.

Демид Майорников, засновник «Sekurno», національний експерт із кібербезпеки, заявив, що в освітньому серіалі багато реальних прикладів, як хакери використовують людську психологію для доступу до персональних даних, що може піти не так при відвідуванні деяких сайтів, чим небезпечне неліцензійне програмне забезпечення.

Презентація освітнього серіалу транслювалася в прямому ефірі на YouTube-каналі Кабінету Міністрів України.

Освітній серіал розробили у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Українською школою урядування в рамках проєкту «Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки». Цей проєкт реалізовується Координатором проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки урядів Великої Британії та Німеччини.

Источник: thedigital.gov.ua

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