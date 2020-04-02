Мінцифра оголошує старт Національного конкурсу ІТ-проєктів #HackCorona in Ukraine!

Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей, які полегшують життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу.

«Сьогодні колективний розум потрібен нам, як ніколи. У такий непростий час важливо об'єднати зусилля та зробити усе, щоб побороти епідемію. Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення, як це ефективно реалізувати», – говорить Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

● Протидія коронавірусу. Електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19.

● Е-послуги для громадян. Соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги, які особливо актуальні під час карантину.

● Соціальне підприємництво. Інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення громадян.

● Взаємодопомога. Сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш вразливих груп населення в умовах карантину.

Це можуть бути як абсолютно нові продукти, так і вдосконалені наявні рішення.

Найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також на переможців очікує менторська підтримка під час реалізації проєкту.

Заявки приймаються до 6 квітня, а вже 9 квітня члени журі оберуть переможців.

Основними критеріями при відборі проєктів стануть інноваційність рішення, соціальний вплив, перспективи розвитку та актуальність. Проєкти мають демонструвати справжній соціальний ефект для громадян чи бізнесу, відповідно до цілей конкурсу. Команда має чітко розуміти цільову аудиторію та сферу впливу, демонструвати конкретні можливості для розвитку та можливість його масштабування на всю країну.

До журі челенджу увійдуть Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр – Міністр цифрової трансформації та заступник міністра Олександр Борняков. Представники від бізнесу Андрій Федорів, засновник маркетингової компанії FEDORIV, Олег Гороховський, співзасновник Monobank, визнаного найкращим українським FinTech-стартапом у 2017 році та Ярослав Ажнюк, CEO української компанії Petcube, яка виробляє ґаджети для власників домашніх тварин та є кращим hardware-стартапом Європи 2014 року за версією The Europas.

Також членами журі стали Віктор Лях, президент Фонду Східна Європа, Ілона Постемська координаторка проектів Швейцарського бюро співробітництва в Україні та Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Надіслати ідею можна за посиланням: https://hack-corona.gov.ua/

Партнерами Національного конкурсу IT-проєктів #HackCorona in Ukraine стали програма EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge та Програма розвитку ООН (ПРООН).

Источник: thedigital.gov.ua

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