Мінцифра: Понад 355 тисяч людей отримали одноразову матеріальну допомогу для ФОП та найманих працівників

На 29 грудня вже 355 тисяч людей отримали одноразову матеріальну виплату — а це 2,8 млрд грн. Загалом для виплат передбачені видатки у розмірі 8,3 млрд грн. Уже подано 429 704 заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОП та найманим працівникам.

Про це повідомили під час спільного онлайн-брифінгу представники Мінцифри, ПФУ, Мінекономіки та Мінсоцполітики.

“Ми працюємо над створенням цифрової держави. Створюємо зручні онлайн-сервіси, які спрощують життя українців. Послуга з оформлення матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч грн, що надається у Дії – максимально автоматизована. Ми зменшили кількість полів у заявці — ви лише заповнюєте номер свого IBAN рахунку, щоб отримати державну допомогу. Ефективність процесу завдяки Дії — понад 355 тисяч не стояли в чергах”. - Мстислав Банік, керівник проєкту Дія

Керівник проєкту Дія зауважив, що це — унікальна послуга за терміном впровадження — її розробили та запустили лише за три тижні. Мінцифра відповідає лише за технічну частину. Важливо, що скористатись послугою можна ще 2 дні — до 31 грудня включно.

Одноразову матеріальну допомогу можуть отримати ФОП та наймані працівники на порталі та у застосунку Дія. Перелік КВЕДів, що підпадають під карантинні обмеження ухвалений Урядом. Перевірити власний КВЕД https://diia.gov.ua/news/kvedy можна у Єдиному державному Реєстрі. https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що головним розпорядником бюджетних коштів для виплат є Мінсоцполітики. Важливо, що ті громадяни, які звернулися до 28 грудня, отримають виплату до кінця 2020 року. А ті, які подадуть заявки від сьогодні і до 31 грудня, отримають виплати у наступному році.

“Ця соціальна допомога не передбачає повернення, додаткових податків чи перевірок коштів. Це є допомога від держави, а не позика. Тому кожен, хто оформив заявку і відповідає вимогам — обов’язково отримає матеріальну допомогу”. - Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики України

Під час брифінгу Ірина Новікова, заступниця Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, повідомила, що уряд і надалі буде впроваджувати нові заходи для підтримки бізнесу та найманих працівників.

А Олександр Малецький, заступник Голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, розповів про проблеми, з якими можуть стикатись наймані працівники при заповненні заявки.

Наприклад, роботодавець не подав звіт щодо нарахування ЄСВ за працівника за третій квартал, або ж не подав його своєчасно. Чи неправильно вказаний IBAN рахунку. Важливо зазначити номер особистого гривневого рахунку, який оформлено за вашим ПІБ. Якщо людина вже подала заяву з некоректним рахунком, то потрібно зачекати, доки заявку буде оброблено та подати її ще раз.

Детально про умови отримання послуги за посиланням. https://diia.gov.ua/news/odnorazova-materialna-dopomoga-fop-ta-najmanim-pracivnikam

Проєкт виплати матеріальної допомоги реалізується завдяки співпраці з Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А також послуга реалізується завдяки Фонду міжнародної технічної допомоги EGAP та експертній підтримці проєкту USAID/UK aid TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.

Источник: thedigital.gov.ua

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