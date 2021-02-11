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Мінцифра презентувала онлайн-інструменти для бізнесу в карантин

Мінцифра презентувала онлайн-інструменти для бізнесу в карантин

Більше 500 000 користувачів відвідали портал Дія.Бізнес з моменту запуску в березні 2020 року.

Про це заявила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді».

Національна онлайн-платформа Дія.Бізнес — це «єдине вікно» для підприємців або тих, хто планує відкрити власну справу:

● 100 бізнес-ідей із середньою вартістю інвестицій

● шаблони для операційної діяльності бізнесу

● єдиний каталог сервісів і можливостей (мікрогранти, гранти, кредитні програми тощо)

● безкоштовний онлайн-консалтинг з 50+ напрямків

● безкоштовна національна онлайн-школа для підприємців

● карта інфраструктури підтримки підприємництва

● кейси та новини

«Буквально у найближчі місяці на порталі Дія.Бізнес буде запущений величезний модуль імпакт-інвестування, де ми знайомитимемо підприємців і потенційних інвесторів. Також вже готується ще один модуль на порталі Дія.Бізнес — сорсингова платформа, що дозволить українським підприємцям швидко знаходити клієнтів і партнерів за кордоном». - Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Крім того, Мінцифра будує екосистему для підтримки та розвитку підприємництва — зокрема, офлайн-центри підтримки підприємців Дія.Бізнес всією Україною. Пандемія показала, що такі центри дуже потрібні, адже багато бізнесів, які були в офлайні, не змогли адаптуватися та перейти в онлайн. Подібні центри підтримки підприємців існують у розвинутих країнах. Мінцифра відкрила три центри Дія.Бізнес у 2020 році, а в 2021 році планує відкрити від 7 до 15 центрів Дія.Бізнес.

Мінцифра реалізовує багато освітніх ініціатив — вже запустили курс «Підприємництво для школярів» на порталі Дія.Цифрова освіта, спільно з YEP запустили проєкт «Підприємницький університет», до якого долучилися 76 університетів, а пройшли навчання більше 3000 студентів.

Також Валерія Іонан заявила, що Мінцифра активно працює над створенням Державної агенції з розвитку підприємництва та експорту, яка повинна почати функціонувати в 2021 році.

Источник: thedigital.gov.ua

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