Мінцифра: протягом 2020 року понад 8 млн українців авторизувалися у системі id.gov.ua.

За 2020 рік понад 8 млн авторизацій здійснено, а 56 схем е-ідентифікації стали доступними в системі ICEI id.gov.ua.

Міністерство цифрової трансформації запустило оновлену платформу, яка надає зручну та безпечну електронну ідентифікацію за допомогою електронних підписів, Mobile-ID та BankID: https://id.gov.ua. Завдяки цій системі отримувати електронні послуги ще простіше і швидше, використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Система допоможе вам отримувати публічні послуги онлайн, користуватися електронним документообігом та спростить ведення бізнесу.

"Мінцифра прагне, щоб українці були впевнені в безпеці своїх даних. Саме тому ми перевіряємо всі продукти на відповідність законодавству. Платформа має атестат КСЗІ, а персональні дані захищені належним чином та використовуються лише за безпосереднім призначенням". - Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації України

Якщо ви зустрічаєте на сайтах поле «Авторизуватися за допомогою ICEI» — знайте, що тут ви можете швидко та безпечно пройти електронну ідентифікацію.

Ознайомитися із усіма можливостями електронного підпису та розібратися із тим, як поводитися з персональними даними, можна завдяки 2 освітнім серіалам на платформі Дія.Цифрова освіта. Це 14 серій тривалістю до 8 хвилин.

Серіали доступні тут:

Освітній серіал "Персональні дані" https://thedigital.gov.ua/admin/news_post/%20https:/osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata%20

Освітній серіал "Електронний підпис" https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-signature%20

Источник: thedigital.gov.ua

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