Мінцифра спільно з Академією ДТЕК запускає серію ефірів про ефективний менеджмент

Міністерство цифрової трансформації України в рамках проєкту Дія.Бізнес спільно з Академією ДТЕК запускає серію ефірів «Ефективні управлінці. Серія ефірів від Academy DTEK».

Проєкт передбачає безкоштовні 60-хвилинні ефіри на теми лідерства, клієнтоорієнтованості, ведення переговорів. Спікери — лектори Academy DTEK і досвідчені бізнес-тренери». А «Спікери — лектори та досвідчені бізнес-тренери Academy DTEK.

Ефіри будуть транслюватися на Facebook-сторінці Дія.Бізнес.

Для участі необхідно зареєструватися: https://forms.gle/NPNY7zqnfKjHG5D99

Повний графік ефірів:

3 серпня, 17.00-18.00. Тема — Лідерство в умовах невизначеності. Спікер — Валерія Заболотна, ректор Academy DTEK.

6 серпня, 17.00-18.00. Тема — Клієнтоорієнтованість — основа прибуткового бізнесу. Спікер — Тетяна Шерман, керівник департаменту зі взаємодії із зовнішніми клієнтами Academy DTEK.

10 серпня, 17.00-18.00. Тема — Ефективність в емоційних ситуаціях. Спікер — Ольга Ісакієва, бізнес-тренер Academy DTEK.

13 серпня, 17.00-18.00. Тема — Переговори WIN-WIN: Гарвардський метод. Спікер — Ольга Дудник, бізнес-тренер, коуч, асессор.

17 серпня, 17.00-18.00. Тема — Ірраціональні рішення та чому ми їх приймаємо. Спікер — Олег Шаповалов, менеджер програм з цифрової трансформації Academy DTEK.

20 серпня, 17.00-18.00. Тема — Як сила волі впливає на ефективність підприємця. Спікер — Євгенія Кузьминська, керівник департаменту з розвитку персоналу DTEK.

Нагадаємо, що Дія.Бізнес — масштабний національний проєкт з розвитку підприємництва, який має онлайн- і офлайн-складові. Онлайн-складова — це Національна онлайн-платформа для підприємців із безкоштовним консалтингом, онлайн-школою і картою інфраструктури підтримки підприємців. Платформа також працює як ресурс із корисними сервісами та можливостями, кейсами та актуальними новинами для МСБ. Портал доступний за посиланням: https://business.diia.gov.ua.

Офлайн-складова передбачає відкриття в різних регіонах України центрів підтримки та хабів для підприємців. Крім консультацій, підприємці зможуть представити свій продукт іншим підприємцям і отримати зворотний зв’язок, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Харків став першим містом, де відкрився центр підтримки підприємців Дія.Бізнес.

Источник: thedigital.gov.ua

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