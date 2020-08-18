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Мінцифра спільно з Netpeak запускає серію безкоштовних вебінарів про інтернет-маркетинг для підприємців

Мінцифра спільно з Netpeak запускає серію безкоштовних вебінарів про інтернет-маркетинг для підприємців

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Netpeak запускає серію практичних вебінарів «Інтернет-маркетинг для підприємців. Практичні вебінари від Дія.Бізнес і Netpeak».

Проєкт передбачає безкоштовні 60-хвилинні онлайн-навчання на теми рекламних кампаній в Google Ads, SEO-оптимізації, email-маркетингу.

Ефіри будуть транслюватися на Facebook-сторінці Дія.Бізнес.

Для участі необхідно зареєструватися: https://forms.gle/sPkXgTFsMFPsYRHNA

Повний графік ефірів:

25 серпня 2020. Тема — Інтернет-маркетинг: інструкція з експлуатації. Спікер — Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department, Netpeak.

1 вересня 2020. Тема — Типи рекламних кампаній в Google Ads. Спікер — Олександра Захарова, Middle PPC-Specialist, Netpeak.

8 вересня 2020. Тема — Як вести рекламні кампанії в Google Ads під час кризи. Спікер — Микола Зуб, Middle PPC-Specialist Netpeak.

15 вересня 2020. Тема — SEO-оптимізація на етапі створення нового сайту. Спікер — Микола Новіков, Middle SEO-Specialist, Netpeak.

22 вересня 2020. Тема — Як просувати мобільний додаток в Google Ads. Спікер — Максим Сокол, Middle Mobile PPC-Specialist, Netpeak.

29 вересня 2020. Тема — Email-маркетинг, який точно працює. Спікер — Денис Золотарьов, Head of Email Marketing Department, Netpeak.

Нагадаємо, що Дія.Бізнес — масштабний національний проєкт з розвитку підприємництва, який має онлайн- і офлайн-складові. Онлайн-складова — це Національна онлайн-платформа для підприємців https://business.diia.gov.ua. Офлайн-складова передбачає відкриття в різних регіонах України центрів підтримки та хабів для підприємців. Окрім консультацій, підприємці зможуть представити свій продукт іншим підприємцям і отримати зворотний зв’язок, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Харків став першим містом, де відкрився центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. https://thedigital.gov.ua/news/kharkiv-stav-pershim-mistom-de-vidkrivsya-tsentr-pidtrimki-pidpriemtsiv-diyabiznes

Netpeak — агентство інтернет-маркетингу, яке з 2006 року допомагає розвивати бізнес онлайн більш ніж 2000 проєктам у різних нішах та країнах. Основні спеціалізації агенції: SEO, контекстна реклама (PPC), email-маркетинг, SMM, створення лендінгів та просування мобільних додатків (ASO та ASA). Netpeak преміум-партнер Google, а з 2020 року ще й маркетинг- та преміум-партнер Facebook.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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