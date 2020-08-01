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Мінцифра сприятиме цифровій трансформації українських ЗМІ

Мінцифра сприятиме цифровій трансформації українських ЗМІ

В Україні діджиталізують регіональні ЗМІ

Міністерство цифрової трансформації України домовилось із Національною спілкою журналістів України про реалізацію спільних освітніх проєктів, спрямованих на підвищення рівня цифрової грамотності журналістів, цифрову трансформацію регіональних ЗМІ, а також заохочення використання електронних форматів комунікації українськими медіа.

Для цього 30 липня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України уклало меморандум з Національною спілкою журналістів України.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що традиційні регіональні медіа можуть вийти на якісно новий рівень значущості та впливу завдяки цифровим інструментам.

«Дуже важливо, щоб це не було якесь формальне використання цифрових рішень. Місцеві ЗМІ мають підходити до цього, керуючись ефективністю та результативністю. Тоді регіональні медіа зможуть суттєво збільшити власну аудиторію і користуватися довірою», — наголосила Валерія Іонан.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зауважив, що використання онлайн-інструментів у журналістській практиці є необхідністю, яку неможливо ігнорувати.

«Суттєва зміна поведінки людей у споживанні контенту підштовхує регіональні ЗМІ мати і власні сторінки в соціальних мережах, і сайти, а журналістів — використовувати цифрові технології. Наша спільна з Мінцифрою задача — пришвидшити процес перетворення традиційних регіональних ЗМІ на сучасні мультимедійні проєкти, допомогти їм у цих трансформаціях».

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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