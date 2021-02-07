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Мінцифра створила Раду з цифрової доступності для людей з інвалідністю

Мінцифра створила Раду з цифрової доступності для людей з інвалідністю

Є частина нашого суспільства, яка тривалий час залишалась осторонь цифрових можливостей. Для врахування інтересів усіх громадян Мінцифра створила Раду з питань цифрової доступності для людей з інвалідністю.

"Мета Мінцифри — не тільки розвиток онлайн-сервісів, а і забезпечення рівного доступу до технологій для всіх українців. Ми спрощуємо систему, роблячи онлайн-послуги справедливими та зручними, тому створили Раду з питань цифрової доступності для людей з інвалідністю. Сьогодні відбулося перше засідання Ради". - Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації

Рада з питань цифрової доступності займатиметься:

● забезпеченням доступу до інтернету людей з інвалідністю;

● спільно з Міністерством соціальної політики — питанням адресної допомоги для придбання гаджетів, у тому числі для інклюзивних потреб;

● розробкою нових та адаптацією існуючих вебсайтів органів державної влади для потреб цих людей;

● аналізом існуючого та розробкою нового програмного забезпечення для людей з інвалідністю.

У найближчих планах — аналіз потреби забезпечення гаджетами, реінжиніринг послуги з процедури оформлення інвалідності, запуск порталу для онлайн-навчання людей з інвалідністю, що допоможе їм при працевлаштуванні.

Одна з головних цілей Міністерства цифрової трансформації — забезпечити 95% людей, соціальних об’єктів в населених пунктах та автомобільних доріг широкосмуговим доступом до інтернету.

"Ми маємо забезпечити фінансову доступність до інтернету людям з інвалідністю. У пріоритеті — під'єднання до фіксованого та мобільного інтернету закладів, у яких отримують послуги для цих людей". - Олександр Шелест, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури

За даними Програми розвитку ООН, люди з інвалідністю стикаються із ситуаціями, в яких часто порушуються їхні права. Наприклад, люди з інвалідністю не отримували важливі соціальні послуги, а саме встановлення групи інвалідності (комісію МСЕК). Тому цей процес обов'язково має перейти в онлайн.

Також є проблема з відсутністю інтернету в інтернатних закладах або закладах реабілітації. Крім цього, недоступність сайтів державної влади та відсутні можливості проведення онлайн-консультацій, онлайн-навчання та отримання медичних послуг онлайн.

«Інклюзивність свідчить про рівень розвитку суспільства, цивілізованість і демократичність. Саме тому у своїй роботі Мінцифра завжди враховує потреби людей, які чекають нашої уваги та підтримки”. - Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Відтак Мінцифра запустила на Дія.Цифрова освіта курс про цифрові технології для людей із інвалідністю, а також адаптувала близько 10 освітніх серіалів із цифрової грамотності для людей із порушеннями слуху. Щоб збільшити інклюзивні можливості для людей з інвалідністю, ми створили Раду з питань цифрової доступності.

Источник: thedigital.gov.ua

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