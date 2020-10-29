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Мінцифра створює портал про українську IT-екосистему

Мінцифра створює портал про українську IT-екосистему

Мінцифра створює онлайн-платформу, яка відображатиме поточний статус української ІТ-екосистеми, надасть можливість для пошуку бізнес-інформації про ІТ-компанії, людей, інвесторів та загалом всієї технологічної екосистеми України.

На одному порталі буде зібрано та структуровано інформацію щодо всієї ІТ-екосистеми, яка стосується університетів, стартап-акселераторів, технохабів та всіх технологічних індустрій. Це відкриє нові можливості для ринку та дозволить ефективніше взаємодіяти й розвиватись всім учасникам екосистеми.

Проєкт створюється в рамках Меморандуму між Мінцифрою та компанією Sannacode, яка спеціалізується на веброзробці та розробці мобільних додатків. Також раніше до створення порталу вже долучились Ukrainian Bridge і DOU, які допомагають джерелами даних.

«Задача Міністерства цифрової трансформації — забезпечити всі необхідні умови для діяльності технологічних компаній в Україні. Саме тому ми запускаємо унікальний проєкт, який наочно покаже потужність української екосистеми, зробить її видимою, вимірюваною та дієвою. Адже формувати політику для ІТ-галузі без даних про ІТ-екосистему — це все одно, що їздити із зав'язаними очима. Наш проєкт забезпечуватиме рівний доступ до інформації всім користувачам. Він допомагатиме компаніям ідентифікувати партнерів та клієнтів, а стартапи та інвестори зможуть знаходити найкращі варіанти для співробітництва», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Источник: thedigital.gov.ua

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