Мінцифра та ООН запускають функціонал для проведення виставок в онлайн-форматі. Перша така виставка — «Схід-Експо 2020»

Міністерство цифрової трансформації разом із програмою ООН із відновлення та розбудови миру запускають бізнес-виставку «Схід-Експо 2020».

Виставка «Схід-Експо 2020» розпочне роботу в онлайн-форматі 29 жовтня 2020 року на сайті Дія.Бізнес. В інтерактивному онлайн-форматі кожен охочий зможе ознайомитися з профілями близько 150 підприємців із сходу України, які попри збройний конфлікт та пандемію COVID-19, продовжують займатися підприємництвом та розвиватися. У кожному профілі буде міститись коротка інформація про компанію, фотоматеріали, коротке відео з презентацією підприємства та контакти для замовлення продукції.

Підприємці з різних куточків сходу України презентуватимуть свою продукцію онлайн – від домашніх смаколиків та текстилю до хімічної промисловості та ІТ-розробок.

Онлайн-виставка покликана сприяти розвитку підприємництва серед постраждалого від збройного конфлікту та кризи населення сходу України, заохочувати ще більше людей відкривати власні бізнеси, створювати нові робочі місця та допомагати своїм громадам розвиватися. Виставка також допоможе об’єднати на одному онлайн-майданчику підприємства Донецької, Луганської та Запорізької областей з усією Україною, країнами Європейського Союзу та іншими країнами для створення нових можливостей для партнерства та співпраці.

Цього року захід відбудеться за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Данії, Польщі, Японії та Посольства США в Україні, та у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Донецькою, Запорізькою та Луганською обласними державними адміністраціями, Донецькою обласною торгово-промисловою палатою та Торгово-промисловою палатою України.

У режимі відеозапису 29 жовтня також відбудеться онлайн-конференція з економічного відновлення та розвитку підприємництва на сході та півдні України за участі національних та міжнародних партнерів та експертів.

Більше інформації про те, як відбувались виставки у минулих роках, та про проєкт можна дізнатись на сайті Схід-Експо.

Про «Схід-Експо»

«Схід-Експо» – це відкрита платформа для бізнес-нетворкінгу, пошуку ділових партнерів та нових клієнтів з інших регіонів, країн Європейського Союзу та світу. У 2017-2019 роках бізнес-виставка «Схід-Експо» вже проходила у Краматорську, Сєвєродонецьку, Києві та Львові. Загалом виставки відвідали понад 8000 гостей, а 250 компаній місцевих виробників презентували там свою продукцію. За підсумками торішніх заходів, 70% учасників завели корисні ділові знайомства та встановили нові ділові відносини з партнерами.

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Источник: thedigital.gov.ua

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