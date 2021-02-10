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Мінцифра: українці почали вдвічі частіше користуватися електронним підписом

Мінцифра: українці почали вдвічі частіше користуватися електронним підписом

Мінцифра проаналізувала та оцінила стан розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2019-2020 роки. Майже 4 млрд операцій з використанням електронного підпису та печатки провели торік в Україні.

Це вдвічі частіше, ніж у 2019 році.

Такі результати статистичних даних про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг — це приватні і державні підприємства, банки та інші організації, які видають електронні підписи, печатки та формують під час їх накладення позначки часу. Кількість надавачів, які використовують міжнародні алгоритми електронного підпису, зросла — у 2019 їх було лише 3 з 22, а торік 6 із 20.

У 2020 кількість виданих е-підписів сягнула 7,2 млн. Це на 69% більше, ніж у 2019 — 4,3 млн. Українці впевнено переходять на користування електронними підписами, оскільки ним користуватися безпечно та зручно.

Якщо у 2019 році лише 8% усіх підписів зберігали на захищених носіях, то в 2020 році вже 11%. Це означає, що українці стали більш обізнаними у сфері електронних довірчих послуг та почали відповідальніше ставитися до зберігання своїх даних.

"Збільшення операцій з використанням електронного підпису — наслідок не лише карантинних обмежень, а й роботи Мінцифри. Оскільки підвищення якості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, рівня довіри до них та популяризації центральним засвідчувальним органом — одне з пріоритетних завдань міністерства" - Людмила Рабчинська, підкреслила заступниця Міністра цифрової трансформації

Отримати кваліфіковані та вдосконалені електронні підписи можна у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Їхній перелік за посиланням: https://czo.gov.ua/ca-registry.

Источник: thedigital.gov.ua

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