Мінцифра з партнерами навчить школярів фінансів і продажів за міжнародними стандартами

5 березня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили четвертий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Фінанси і фінансова грамотність. Продажі».

https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-4-finansi-ta-prodazi

Модуль складається з 4 міні-серій тривалістю 8-12 хвилин і вже опублікований у безкоштовному доступі на порталі Дія.Цифрова освіта.

Модуль «Фінанси і фінансова грамотність. Продажі» охоплює теми:

Як розмовляти з фінансами на «ти»?

Як скласти фінансову модель проєкту?

Як ви будете заробляти гроші?

Стратегія продажів. Робота та вибір CRM-системи

Запрошені спікери модулю:

Ілля Соколюк — креативний директор компанії Monobank

Єгор Валовські — співзасновник сервісу Fintellect

Постійні ведучі курсу:

Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video

Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор»

Про курс «Підприємництво для школярів»

Розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням найкращих експертів у своїх сферах.

Заснований на рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.

До вересня 2021 передбачається отримання грифу від ІМЗО та Міносвіти, що дозволить рекомендувати курс як факультатив до уроків економіки в школі.

Источник: thedigital.gov.ua

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