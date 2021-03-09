Мінцифра з партнерами навчить школярів фінансів і продажів за міжнародними стандартами
5 березня 2021 року Міністерство цифрової трансформації України, Київстар та студія онлайн-освіти EdEra запустили четвертий модуль курсу «Підприємництво для школярів» — «Фінанси і фінансова грамотність. Продажі».
https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-4-finansi-ta-prodazi
Модуль складається з 4 міні-серій тривалістю 8-12 хвилин і вже опублікований у безкоштовному доступі на порталі Дія.Цифрова освіта.
Модуль «Фінанси і фінансова грамотність. Продажі» охоплює теми:
Як розмовляти з фінансами на «ти»?
Як скласти фінансову модель проєкту?
Як ви будете заробляти гроші?
Стратегія продажів. Робота та вибір CRM-системи
Запрошені спікери модулю:
Ілля Соколюк — креативний директор компанії Monobank
Єгор Валовські — співзасновник сервісу Fintellect
Постійні ведучі курсу:
Віталій Зелений — актор серіалу SIZ, 1+1 video
Надія Омельченко — викладачка бізнес-школи «МІМ-Київ», віцепрезидентка компанії «IT-інтегратор»
Про курс «Підприємництво для школярів»
Розрахований на 6 модулів і 36 уроків із залученням найкращих експертів у своїх сферах.
Заснований на рамці компетенцій з підприємництва EntreComp. Це міжнародний стандарт, за яким створюються програми з підприємництва в Європі.
До вересня 2021 передбачається отримання грифу від ІМЗО та Міносвіти, що дозволить рекомендувати курс як факультатив до уроків економіки в школі.
Источник: thedigital.gov.ua