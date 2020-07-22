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Мінцифра закликає долучатися до формування європейської цифрової політики

Мінцифра закликає долучатися до формування європейської цифрової політики

Тривають публічні консультації з Європейською Комісією щодо розробки комплексного Акта про цифрові послуги (Digital Services Act).

Нова правова рамка торкнеться прав та обов’язків учасників відносин у сфері електронної комерції, які базуються за межами ЄС.

Зацікавлені стейкхолдери можуть до 8 вересня 2020 року висловити своє бачення щодо встановлення нових правил гри та нюансів відповідальності онлайн-платформ.

Міністерство цифрової трансформації України заохочує всіх небайдужих споживачів та українські компанії, що працюють на європейському ринку, зробити свій внесок у формування нового вектору розвитку ринку електронної комерції за посиланням https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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