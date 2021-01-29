Мінцифра запускає інструмент, що допоможе бізнесу перевірити рівень захисту персональних даних

Мінцифра спільно з партнерами розробили інструмент (toolkit), який допоможе бізнес-спільноті освоїти основи українського законодавства та міжнародних стандартів у сфері захисту персональних даних.

Що це?

Toolkit — це тест, який перевірить, наскільки ваша компанія дотримується вимог законодавства про персональні дані під час роботи з клієнтами.

Кому знадобиться?

Інструмент стане у пригоді власникам бізнесу та топ-менеджерам, а також юридичним радникам компаній, чия діяльність полягає в моніторингу дотримання стандартів у сфері захисту персональних даних.

За допомогою тесту ви зможете:

● розібратися в основах законодавства у сфері захисту персональних даних;

● зрозуміти рівень підготовки вашої компанії;

● отримати конкретні підказки, як удосконалити систему відповідно до законодавства України та ЄС.

Результати та рекомендації можна отримати анонімно. Водночас є можливість зберегти їх в особистому кабінеті.

«Серед іншого, мета Мінцифри — формувати в Україні культуру правильної поведінки з персональним даними. Це стосується і бізнес-спільноти, яка працює з персональними даними клієнтів. Якщо ваша компанія збирає інформацію про користувачів сайту чи застосунку, дбати про повагу до приватності — одне з ключових завдань. Це допоможе формувати довіру клієнтів та приносити вам додатковий дохід». - Людмила Рабчинська, заступниця Міністра цифрової трансформації

28 січня у світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. Сфера захисту персональних даних — одна з пріоритетних для Мінцифри. Розробляючи застосунки, які полегшують життя людей, міністерство обробляє персональні дані відповідно до законів і має всі необхідні технічні засоби для захисту. Крім цього, не використовує їх надмірно та без визначеної мети. Також разом із профільним комітетом Мінцифра працює над удосконаленням законодавства та узгодженням його з міжнародними стандартами.

Детальніше про інструмент у тизері

Сервіс запрацює з лютого на платформі Дія.Бізнес.

Проєкт реалізовано Міністерством цифрової трансформації України завдяки підтримці Програми розвитку ООН в Україні спільно з ГО «Privacy HUB» та «Юридичні інновації».

Ми відкриті до зворотного зв'язку. Коментарі та пропозиції щодо нового сервісу надсилайте на електронну адресу: business@thedigital.gov.ua.

Источник: thedigital.gov.ua

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