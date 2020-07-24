Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів

Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.

Для цього Мінцифри підписало Меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V., яка є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами.

Головна мета нашої співпраці – швидке становлення та легалізація ринку віртуальних активів в Україні.

Протягом тижня фахівців Мінцифри будуть навчати професійному моніторингу транзакцій із віртуальними активами. Це дозволить у майбутньому ефективно впроваджувати процедури фінансового моніторингу та в результаті підвищити прозорість ринку. Міністерство зможе використовувати інструмент моніторингу, який дозволить перевірити походження підозрілих транзакцій.

Аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.

Источник: thedigital.gov.ua

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