Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 43

Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів

Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів

Фінансовий моніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій.

Для цього Мінцифри підписало Меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V., яка є одним із провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу операцій із віртуальними активами.

Головна мета нашої співпраці – швидке становлення та легалізація ринку віртуальних активів в Україні.

Протягом тижня фахівців Мінцифри будуть навчати професійному моніторингу транзакцій із віртуальними активами. Це дозволить у майбутньому ефективно впроваджувати процедури фінансового моніторингу та в результаті підвищити прозорість ринку. Міністерство зможе використовувати інструмент моніторингу, який дозволить перевірити походження підозрілих транзакцій.

Аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері
Сегодня 10:17    9
Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з української мови і літератури, історії україни, біології та іноземних мов
Сегодня 10:06    29
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%
Сегодня 09:55    29
Ціна газу для населення припинила падіння услід тенденціям європейського ринку
Сегодня 09:22    63
Уборка озимой пшеницы. Тюковка соломы (ВИДЕО)
Сегодня 09:00    74
Незважаючи на фінансову кризу від COVID-19, надходження до місцевих бюджетів продовжують зростати
Сегодня 08:50    63
Кабмин разрешил прописывать детей онлайн — услуга вскоре появится на сайте «Дія»
Сегодня 08:22    70
У першому півріччі Укроборонпром зекономив на закупівлях 358 млн грн
Сегодня 07:55    79
Введено обмеження для закладів освіти у регіонах із “помаранчевим” і “червоним” рівнем епідемічної небезпеки
Сегодня 07:28    98
Таксисты хранят базы телефонов и адресов пассажиров: законно ли это
Сегодня 07:11    136
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 