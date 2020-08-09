Мінцифри, Нацбанк і Ощадбанк проведуть брифінг по цифровій фінансовій грамотності

Міністерство цифрової трансформації України, Національний банк України та Ощадбанк презентуватимуть новий освітній серіал «Дружні цифрові фінанси» на платформі Дія.Цифрова освіта.

Участь у презентації візьмуть:

● Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

● Леся Войтицька, начальник Управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ

● Олена Ковальська, директор департаменту маркетингу Ощадбанку

Дата та час

10 серпня 2020 року, початок о 10:00

Онлайн-трансляція на YouTube-сторінці Кабміну https://bit.ly/YouTube_Government

Журналісти можуть поставити свої запитання спікерам у формі https://forms.gle/gjWWtKLk7SPPDTPeA

Відповіді будуть надані учасниками презентації під час прямої трансляції.

Источник: thedigital.gov.ua

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