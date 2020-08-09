Мінцифри, Нацбанк і Ощадбанк проведуть брифінг по цифровій фінансовій грамотності
Міністерство цифрової трансформації України, Національний банк України та Ощадбанк презентуватимуть новий освітній серіал «Дружні цифрові фінанси» на платформі Дія.Цифрова освіта.
Участь у презентації візьмуть:
● Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
● Леся Войтицька, начальник Управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ
● Олена Ковальська, директор департаменту маркетингу Ощадбанку
Дата та час
10 серпня 2020 року, початок о 10:00
Онлайн-трансляція на YouTube-сторінці Кабміну https://bit.ly/YouTube_Government
Журналісти можуть поставити свої запитання спікерам у формі https://forms.gle/gjWWtKLk7SPPDTPeA
Відповіді будуть надані учасниками презентації під час прямої трансляції.
Источник: thedigital.gov.ua