Мінцифри реформує Держспецзв’язку

Держспецзв’язку оптимізує свою структуру, позбудеться невластивих їй функцій та посилить кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулась нарада з питань реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. В нараді взяли участь Віце-прем’єр-міністр України–Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь та Перший заступник Голови Держспецзв’язку Дмитро Маковський.

За підсумками наради Міністерство цифрової трансформації разом з Держспецзв’язку підготують та внесуть пропозиції Уряду щодо концепції реформування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів, закладів, підприємств та установ, що входять до сфери управління, шляхом позбавлення невластивих і дублюючих функцій, а також з метою приведення структури до сучасних вимог та забезпечення супроводження цифрової трансформації держави.

Міністерству цифрової трансформації разом з Адміністрацією Держспецзв’язку було також покладено завдання підготувати пропозиції Кабінету Міністрів щодо реорганізації Державного центру кіберзахисту та проекту рішення Уряду щодо затвердження порядків формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також щодо забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Такі заходи було визначено для реалізації дієвого механізму кіберзахисту органів державної влади, ІТС, що перебувають в їх власності або адмініструванні, а також реалізації вимог законодавства щодо координації Держспецзв’язку діяльності суб’єктів забезпечення кібербезпеки.

Також учасники наради наголосили на важливості підготувати та внести пропозиції щодо реорганізації Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Источник: kmu.gov.ua

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