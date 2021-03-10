Міндовкілля розпочинає “перезавантаження” водної політики України

Український водний сектор створили ще за радянських часів. Тоді не йшлося про інтегроване управління водними ресурсами та добрий екологічний стан вод. Головним було зрошення, осушення та розбудова гідротехнічної інфраструктури. Тому Держводагентство історично поєднує у собі реалізацію господарської функції та збереження водних ресурсів.

На сьогодні українська водна сфера об’єднує зрошувальні та осушувальні системи, канали, протипаводковий захист, сучасні лабораторії моніторингу вод, плани управління річковими басейнами і заходи для досягнення доброго стану вод. Цей перелік функцій з точки зору захисту та відновлення водних ресурсів доволі суперечливий.

“Міндовкілля розпочинає процес «перезавантаження» водної політики та Держводагентства. Нова концепція розвитку посилить водний менеджмент та зробить його націленим на досягнення екологічних цілей, поліпшення стану вод та протипаводковий захист”, - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

За словами Романа Абрамовського, в Міндовкіллі вивчили досвід колег з Франції, Польщі, Угорщини, Іспанії та Австралії, який показує різні практики управління від винятково басейнових до змішаних. Проте більшість країн дотримуються інтегрованого принципу управління річковими басейнами та розділення функцій і завдань з управління водними ресурсами, їх охорони і відтворення з функціями і завданнями розвитку галузі меліорації земель. Функція гідротехнічної меліорації в більшості країн покладається на державні органи з управління сільським господарством.

Тепер Держводагентство позбудеться невластивих для нього функцій та стане цілком орієнтованим на впровадження водної політики за інтегрованим принципом із застосуванням кліматично стійких підходів до управління водними ресурсами.

Зрошення та осушення – функції, що є важливими для забезпечення продовольчої безпеки країни, перейдуть до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Держводагентство затверджуватиме правила і регулюватиме режими роботи водосховищ, водойм та використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін та маловоддя. Для зменшення негативних наслідків паводків та управління ризиками затоплення Агентство впроваджуватиме протипаводковий захист.

Нарешті водний менеджмент стане ефективним. Водна політика формуватиметься за принципами Водної рамкової директиви ЄС.

Источник: kmu.gov.ua

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